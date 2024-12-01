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В Новгородской области водитель насмерть сбил пенсионера на трассе
В Новгородской области водитель насмерть сбил пенсионера на трассе - РИА Новости, 01.12.2024
В Новгородской области водитель насмерть сбил пенсионера на трассе
Машина сбила насмерть 71-летнего пенсионера на трассе в Боровичском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:36
2024-12-01T19:36
2024-12-01T19:36
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Машина сбила насмерть 71-летнего пенсионера на трассе в Боровичском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона. Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 17.00 на федеральной трассе А-122 в Боровичском районе. Во время дождя на неосвещенном участке дороги 48-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, наехала на 71-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части. "В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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происшествия, боровичский район, новгородская область, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Боровичский район, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Новгородской области водитель насмерть сбил пенсионера на трассе
ГИБДД: в Новгородской области водитель насмерть сбил 71-летнего пенсионера