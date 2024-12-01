https://ria.ru/20241201/cheljabinsk-1986703677.html
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей - РИА Новости, 01.12.2024
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:47
2024-12-01T10:47
2024-12-01T13:28
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. "В Металлургическом районе на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома 45 произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП ПОВВ оперативно приступили к устранению повреждения", — говорится в релизе.Отключение многоквартирных домов не производилось, добавили в администрации.О ЧП в Металлургическом районе сообщили утром местные жители в соцсети "ВКонтакте". На видео, опубликованном там, видно, что высота фонтана достигает третьего этажа жилого дома.
https://ria.ru/20240618/fontan-1953665594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
В Металлургическом районе Челябинска из-под земли забил фонтан высотой в 3 этажа