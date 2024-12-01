https://ria.ru/20241201/cheljabinsk-1986703677.html

В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей

В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей - РИА Новости, 01.12.2024

В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей

В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:47

2024-12-01T10:47

2024-12-01T13:28

происшествия

челябинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986703533_0:350:807:804_1920x0_80_0_0_2c7caa3b0e46eade92fd837c496c8ad4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. "В Металлургическом районе на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома 45 произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП ПОВВ оперативно приступили к устранению повреждения", — говорится в релизе.Отключение многоквартирных домов не производилось, добавили в администрации.О ЧП в Металлургическом районе сообщили утром местные жители в соцсети "ВКонтакте". На видео, опубликованном там, видно, что высота фонтана достигает третьего этажа жилого дома.

https://ria.ru/20240618/fontan-1953665594.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск