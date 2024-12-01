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В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей - РИА Новости, 01.12.2024
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10:47 01.12.2024 (обновлено: 13:28 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/cheljabinsk-1986703677.html
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей - РИА Новости, 01.12.2024
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:47
2024-12-01T13:28
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации. &quot;В Металлургическом районе на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома 45 произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП ПОВВ оперативно приступили к устранению повреждения&quot;, — говорится в релизе.Отключение многоквартирных домов не производилось, добавили в администрации.О ЧП в Металлургическом районе сообщили утром местные жители в соцсети "ВКонтакте". На видео, опубликованном там, видно, что высота фонтана достигает третьего этажа жилого дома.
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей

В Металлургическом районе Челябинска из-под земли забил фонтан высотой в 3 этажа

© СоцсетиПрорыв пожарного гидранта в Металлургическом районе Челябинска. Кадр видео
Прорыв пожарного гидранта в Металлургическом районе Челябинска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Соцсети
Прорыв пожарного гидранта в Металлургическом районе Челябинска. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. В Челябинске устраняют течь пожарного гидранта, из-за чего во дворе домов начал бить фонтан воды, сообщила пресс-служба городской администрации.
«

"В Металлургическом районе на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома 45 произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП ПОВВ оперативно приступили к устранению повреждения", — говорится в релизе.

Отключение многоквартирных домов не производилось, добавили в администрации.
О ЧП в Металлургическом районе сообщили утром местные жители в соцсети "ВКонтакте". На видео, опубликованном там, видно, что высота фонтана достигает третьего этажа жилого дома.
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