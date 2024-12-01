https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html

В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде

В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде - РИА Новости, 01.12.2024

В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде

Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T00:36

2024-12-01T00:36

2024-12-01T00:36

россия

жуковский

оренбургская область

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 декабря 2024 года и продлится до середины 2026 года. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу в воскресенье. В частности, с 1 декабря в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные: их будут фотографировать и брать отпечатки пальцев (дактилоскопия). Следующий этап эксперимента начнётся, согласно документу, 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Здесь уже будут задействованы все пункты пропуска через границу России. А биометрические данные можно будет сдать в добровольном порядке. Кроме того, иностранцы, планирующие посещение России, при котором не требуется виза, смогут заранее зарегистрироваться в приложении и предоставить свои фотографии, заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней. Согласно постановлению, эксперимент проводится для создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Он не коснётся граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических организаций и их семей.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984813326.html

https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html

россия

жуковский

оренбургская область

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россия, жуковский, оренбургская область, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)