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В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде - РИА Новости, 01.12.2024
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00:36 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/biometriya-1986676566.html
В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде
В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде - РИА Новости, 01.12.2024
В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде
Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:36
2024-12-01T00:36
россия
жуковский
оренбургская область
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 декабря 2024 года и продлится до середины 2026 года. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу в воскресенье. В частности, с 1 декабря в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные: их будут фотографировать и брать отпечатки пальцев (дактилоскопия). Следующий этап эксперимента начнётся, согласно документу, 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Здесь уже будут задействованы все пункты пропуска через границу России. А биометрические данные можно будет сдать в добровольном порядке. Кроме того, иностранцы, планирующие посещение России, при котором не требуется виза, смогут заранее зарегистрироваться в приложении и предоставить свои фотографии, заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней. Согласно постановлению, эксперимент проводится для создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Он не коснётся граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических организаций и их семей.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984813326.html
https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html
россия
жуковский
оренбургская область
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россия, жуковский, оренбургская область, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Россия, Жуковский, Оренбургская область, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде

В России начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде и выезде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 декабря 2024 года и продлится до середины 2026 года.
Соответствующее постановление правительства России вступило в силу в воскресенье. В частности, с 1 декабря в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные: их будут фотографировать и брать отпечатки пальцев (дактилоскопия).
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Следующий этап эксперимента начнётся, согласно документу, 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Здесь уже будут задействованы все пункты пропуска через границу России. А биометрические данные можно будет сдать в добровольном порядке.
Кроме того, иностранцы, планирующие посещение России, при котором не требуется виза, смогут заранее зарегистрироваться в приложении и предоставить свои фотографии, заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней.
Согласно постановлению, эксперимент проводится для создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Он не коснётся граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических организаций и их семей.
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РоссияЖуковскийОренбургская областьШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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