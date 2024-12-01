В России начали собирать биометрию у иностранцев при въезде и выезде
В России начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде и выезде
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных в ряде пропускных пунктов, а также тестирование правил и условий въезда и выезда из России начинается 1 декабря 2024 года и продлится до середины 2026 года.
Соответствующее постановление правительства России вступило в силу в воскресенье. В частности, с 1 декабря в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные: их будут фотографировать и брать отпечатки пальцев (дактилоскопия).
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Следующий этап эксперимента начнётся, согласно документу, 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. Здесь уже будут задействованы все пункты пропуска через границу России. А биометрические данные можно будет сдать в добровольном порядке.
Кроме того, иностранцы, планирующие посещение России, при котором не требуется виза, смогут заранее зарегистрироваться в приложении и предоставить свои фотографии, заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней.
Согласно постановлению, эксперимент проводится для создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Он не коснётся граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических организаций и их семей.