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Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 01.12.2024 (обновлено: 01:03 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986678125.html
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника - РИА Новости, 01.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Ещё три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:01
2024-12-01T01:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще три БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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