https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986678125.html
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника - РИА Новости, 01.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Ещё три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:01
2024-12-01T01:01
2024-12-01T01:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241130/bespilotniki-1986598234.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще три беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще три БПЛА ВСУ