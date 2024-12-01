https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html

Росавиация сообщила, где будут дозаправляться рейсы из Москвы на Кубу

Росавиация сообщила, где будут дозаправляться рейсы из Москвы на Кубу - РИА Новости, 01.12.2024

Росавиация сообщила, где будут дозаправляться рейсы из Москвы на Кубу

Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро на Кубе и обратно с 1 по 8 декабря будут дозаправлять в Каракасе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:04

2024-12-01T01:04

2024-12-01T02:50

москва

куба

гавана

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро на Кубе и обратно с 1 по 8 декабря будут дозаправлять в Каракасе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.По этой причине длительность полета Москвой и Кубой вырастет на пять часов, уточнил он.Российский Минтранс при участии Росавиации вместе с кубинским минтрансом занимаются решением вопроса с заправкой самолетов в аэропортах Кубы.Информацию о полетах на Кубу пассажиры могут получить у авиперевозчиков.Ранее Росавиация предупредила о возможности корректировки программы полетов на Кубу из-нехватки авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.Соответствующие NOTAM (извещения) авиавластей Кубы касаются всех авиакомпаний без исключения, из России рейсы туда выполняют "Россия" и Nordwind.

https://ria.ru/20241130/kuba-1986647005.html

https://ria.ru/20241101/aeroporty-1981378843.html

https://ria.ru/20241130/kuba-1986626343.html

москва

куба

гавана

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москва, куба, гавана, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)