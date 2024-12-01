https://ria.ru/20241201/aerodromy-1986710076.html

Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам

Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам - РИА Новости, 01.12.2024

Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:17

2024-12-01T12:17

2024-12-01T13:27

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)