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Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 01.12.2024 (обновлено: 13:27 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/aerodromy-1986710076.html
Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам
Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам - РИА Новости, 01.12.2024
Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:17
2024-12-01T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли поражение украинским военным аэродромам

Минобороны: российская авиация нанесла поражение украинским военным аэродромам

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также цехам сборки и складам беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.
Средства ПВО сбили 55 беспилотников самолетного типа, уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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