На Западе объявили о состоянии войны с Россией
TAC: Запад находится в состоянии войны с Россией из-за безрассудной политики
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны Запада, уверенные в том, что Москва не ответит на их безответственные действия в вопросе поддержки киевского режима, теперь напрямую ведут войну против России. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.
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"С кучкой западных лидеров, убежденных в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твердо и все более прямо воюет с Россией", — говорится в материале.
По мнению автора, надеяться на то, что Россия спокойно позволит западным странам запускать по ее территории их ракеты, глупо и безрассудно.
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"Неоспоримая союзническая угроза в отношении России стимулирует технологический прогресс последней <…>. Москва продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям и результатам, несмотря на западные санкции", — признает автор статьи.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".