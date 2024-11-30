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На Западе объявили о состоянии войны с Россией - РИА Новости, 30.11.2024
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02:20 30.11.2024 (обновлено: 13:34 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/voyna-1986590893.html
На Западе объявили о состоянии войны с Россией
На Западе объявили о состоянии войны с Россией - РИА Новости, 30.11.2024
На Западе объявили о состоянии войны с Россией
Страны Запада, уверенные в том, что Москва не ответит на их безответственные действия в вопросе поддержки киевского режима, теперь напрямую ведут войну против... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:20
2024-11-30T13:34
россия
украина
москва
дуг бэндоу
владимир путин
рональд рейган
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны Запада, уверенные в том, что Москва не ответит на их безответственные действия в вопросе поддержки киевского режима, теперь напрямую ведут войну против России. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative."С кучкой западных лидеров, убежденных в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твердо и все более прямо воюет с Россией", — говорится в материале.По мнению автора, надеяться на то, что Россия спокойно позволит западным странам запускать по ее территории их ракеты, глупо и безрассудно.Как считает Бэндоу, неоспоримая угроза со стороны союзников Украины только стимулирует развитие российской промышленности и инноваций в военной сфере. Пример тому — ракета "Орешник", к которой нельзя относиться несерьезно."Неоспоримая союзническая угроза в отношении России стимулирует технологический прогресс последней &lt;…&gt;. Москва продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям и результатам, несмотря на западные санкции", — признает автор статьи.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html
https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html
https://ria.ru/20241129/merkuris-1986460979.html
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россия, украина, москва, дуг бэндоу, владимир путин, рональд рейган
Россия, Украина, Москва, Дуг Бэндоу, Владимир Путин, Рональд Рейган
На Западе объявили о состоянии войны с Россией

TAC: Запад находится в состоянии войны с Россией из-за безрассудной политики

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны Запада, уверенные в том, что Москва не ответит на их безответственные действия в вопросе поддержки киевского режима, теперь напрямую ведут войну против России. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative.
«
"С кучкой западных лидеров, убежденных в том, что Москва пассивно примет каждое оскорбление, унижение и угрозу, Запад теперь твердо и все более прямо воюет с Россией", — говорится в материале.
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По мнению автора, надеяться на то, что Россия спокойно позволит западным странам запускать по ее территории их ракеты, глупо и безрассудно.
Как считает Бэндоу, неоспоримая угроза со стороны союзников Украины только стимулирует развитие российской промышленности и инноваций в военной сфере. Пример тому — ракета "Орешник", к которой нельзя относиться несерьезно.
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"Неоспоримая союзническая угроза в отношении России стимулирует технологический прогресс последней <…>. Москва продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям и результатам, несмотря на западные санкции", — признает автор статьи.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позднее Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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