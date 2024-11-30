https://ria.ru/20241130/vodokhranilische-1986591073.html
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы - РИА Новости, 30.11.2024
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:20
2024-11-30T02:20
2024-11-30T09:35
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. В распоряжении РИА Новости оказалось видео визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал расчет операторов российского беспилотника."Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15", — пояснил собеседник РИА Новости.На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
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Уровень воды в Кураховском водохранилище после взрыва дамбы ВСУ
Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.
В распоряжении агентства оказались кадры визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал российский расчет операторов БПЛА.
2024-11-30T02:20
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Кураховское водохранилище обмелело после взрыва дамбы украинскими боевиками
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео
визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал расчет операторов российского беспилотника.
"Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15", — пояснил собеседник РИА Новости.
На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.