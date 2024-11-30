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Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 30.11.2024 (обновлено: 09:35 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/vodokhranilische-1986591073.html
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы - РИА Новости, 30.11.2024
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T02:20
2024-11-30T09:35
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. В распоряжении РИА Новости оказалось видео визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал расчет операторов российского беспилотника."Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15", — пояснил собеседник РИА Новости.На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
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353
60
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Уровень воды в Кураховском водохранилище после взрыва дамбы ВСУ
Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. В распоряжении агентства оказались кадры визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал российский расчет операторов БПЛА.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы

Кураховское водохранилище обмелело после взрыва дамбы украинскими боевиками

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Кураховском водохранилище опустился на несколько метров после того, как украинские войска взорвали дамбу, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео визуального контроля уровня воды в водохранилище, который сделал расчет операторов российского беспилотника.
"Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15", — пояснил собеседник РИА Новости.
На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово
29 ноября, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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