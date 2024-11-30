Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента
Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента из пиротехники
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости.
Пока одни участники митинга запускают петарды, другие продолжают ломать металлическое ограждение.
Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели. Полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание парламента с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря, так как считает действующий парламент нелегитимным.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.