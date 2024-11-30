https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666718.html

Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента

Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента - РИА Новости, 01.12.2024

Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента

Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-11-30T22:02

2024-11-30T22:02

2024-12-01T00:21

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парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости. Пока одни участники митинга запускают петарды, другие продолжают ломать металлическое ограждение. Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели. Полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание парламента с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря, так как считает действующий парламент нелегитимным. Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

грузия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024