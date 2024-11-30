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Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента - РИА Новости, 01.12.2024
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22:02 30.11.2024 (обновлено: 00:21 01.12.2024)
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986666718.html
Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента
Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента - РИА Новости, 01.12.2024
Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента
Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T22:02
2024-12-01T00:21
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости. Пока одни участники митинга запускают петарды, другие продолжают ломать металлическое ограждение. Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели. Полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание парламента с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря, так как считает действующий парламент нелегитимным. Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами
Протестующие у парламента Грузии забрасывают спецназ петардами, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T22:02
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PT0M13S
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на пути спецтехники полиции
Протестующие в Тбилиси оппозиционеры установили преграду на вероятном пути спецтехники полиции, препятствие разместили посреди проезжей части проспекта Руставели, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T22:02
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента

Участники митинга в Тбилиси обстреляли внутренний двор парламента из пиротехники

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси
Сотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забрались на стену парламента и обстреляли фейерверками внутренний двор здания, передает корреспондент РИА Новости.
Пока одни участники митинга запускают петарды, другие продолжают ломать металлическое ограждение.
Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели. Полиция остановила движение автомобилей. Боковая улица и вход в здание парламента с тыльной стороны перекрыты силовиками. Отдельные участники митинга метали петарды и в строй спецназа.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря, так как считает действующий парламент нелегитимным.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт
29 ноября, 11:02
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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