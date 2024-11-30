https://ria.ru/20241130/tankisty-1986597514.html

Экипажи танков уничтожили пункт управления БПЛА у Часова Яра

Экипажи танков уничтожили пункт управления БПЛА у Часова Яра - РИА Новости, 30.11.2024

Экипажи танков уничтожили пункт управления БПЛА у Часова Яра

Экипажи танков Т-72Б3 "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:44

2024-11-30T06:44

2024-11-30T06:44

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Танкисты "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что, оказывая огневую поддержку, экипажи танков Т-72Б3 группировки помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, а также наносить огневое поражение живой силе и технике украинских военнослужащих, срывая ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ.

https://ria.ru/20241030/tank-1981011105.html

часов яр

донецкая народная республика

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часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3