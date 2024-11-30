В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света
Херсонская ОВА: в подконтрольной ВСУ части Херсонщины ввели отключения света
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в электросетях, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться.
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"Последняя... атака вызвала тяжелую ситуацию в электросетях (в подконтрольной ВСУ части региона - ред.). Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому некоторые из включенных участков снова будут выключать для балансировки энергосистемы", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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