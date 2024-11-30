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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/svet-1986632996.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света - РИА Новости, 30.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света
Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:35
2024-11-30T15:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
укрэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в электросетях, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться. "Последняя... атака вызвала тяжелую ситуацию в электросетях (в подконтрольной ВСУ части региона - ред.). Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому некоторые из включенных участков снова будут выключать для балансировки энергосистемы", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241112/kudritskij-1983256108.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света

Херсонская ОВА: в подконтрольной ВСУ части Херсонщины ввели отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в электросетях, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться.
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"Последняя... атака вызвала тяжелую ситуацию в электросетях (в подконтрольной ВСУ части региона - ред.). Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому некоторые из включенных участков снова будут выключать для балансировки энергосистемы", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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