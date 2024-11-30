https://ria.ru/20241130/svet-1986632996.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света - РИА Новости, 30.11.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света

Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:35

2024-11-30T15:35

2024-11-30T15:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии будут применяться в субботу в течение дня в подконтрольной ВСУ части Херсонской области из-за сложной ситуации в электросетях, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться. "Последняя... атака вызвала тяжелую ситуацию в электросетях (в подконтрольной ВСУ части региона - ред.). Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому некоторые из включенных участков снова будут выключать для балансировки энергосистемы", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он призвал граждан к сознательному потреблению электроэнергии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241112/kudritskij-1983256108.html

https://ria.ru/20241029/minenergo-1980674141.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф