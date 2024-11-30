https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html

Врач назвала продукты, замедляющие старение

Врач назвала продукты, замедляющие старение - РИА Новости, 30.11.2024

Врач назвала продукты, замедляющие старение

Ферментированные продукты обладают полезными свойствами, предотвращающими появление акне, а также замедляющими процессы старения кожи, кроме того, такая еда в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:58

2024-11-30T06:58

2024-11-30T06:58

московская область (подмосковье)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941765334_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_9ad8c6c8c9b999f5518fe73a32439f25.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ферментированные продукты обладают полезными свойствами, предотвращающими появление акне, а также замедляющими процессы старения кожи, кроме того, такая еда в рационе способствует похудению, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "При брожении происходит процесс расщепления некоторых веществ, что способствует лучшему пищеварению. Доказано, что ферментированные продукты обладают полезными свойствами, уменьшающими появление акне, а также тормозят процессы старения кожи. К тому же, "забродившая еда" помогает сбросить лишние килограммы", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, во время ферментации в молочных продуктах образуются незаменимые пробиотики и пребиотики. Пробиотики помогают при расстройствах ЖКТ, избавляют от изжоги, запоров и диареи. Эти микроорганизмы помогают печени избавляться от лишнего жира и даже уменьшают симптомы артрита. "Больше всего пробиотиков, конечно, в молочнокислых продуктах без искусственных добавок, наполнителей и красителей. Чуть меньше - в квашеной капусте и ее региональных собратьях. Еще меньше - в маринованных огурцах (без уксуса). При регулярном употреблении пробиотики не только благотворно действуют на наше пищеварение, но и укрепляют иммунитет и повышают уровень энергии за счет поступления в организм витаминов группы В", - заявила Сухорукова. Врач напомнила, что ферментация - это процесс естественного брожения, в ходе которого микроорганизмы расщепляют органические соединения за счет недостатка кислорода. Такие продукты обогащаются полезными минералами, витаминами групп В, С и К, омега-3 жирными кислотами, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками. Ферментация может быть вызвана распадом белка, как в мясе или рыбе, работой молочнокислых микроорганизмов, как в квашеной капусте, с помощью микробной культуры, как в кефире или айране, с добавлением сычужного фермента, как в сыре. За счет ферментации продукты сохраняются дольше без потери полезных свойств.

https://ria.ru/20241009/vrach-1977206646.html

https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество