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В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека

В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека - РИА Новости, 30.11.2024

В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека

Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:46

2024-11-30T03:46

2024-11-30T04:36

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная полиция. "Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции Литл-Рок в соцсети X.

https://ria.ru/20241118/orlean-1984315999.html

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в мире, арканзас, сша