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В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека - РИА Новости, 30.11.2024
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека
Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:46
2024-11-30T03:46
2024-11-30T04:36
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная полиция. "Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции Литл-Рок в соцсети X.
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в мире, арканзас, сша
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека
В результате стрельбы в Арканзасе в черную пятницу пострадали три человека
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная полиция.
"Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции Литл-Рок в соцсети X.