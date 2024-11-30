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В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека - РИА Новости, 30.11.2024
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03:46 30.11.2024 (обновлено: 04:36 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/ssha-1986593682.html
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека - РИА Новости, 30.11.2024
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека
Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:46
2024-11-30T04:36
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная полиция. "Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции Литл-Рок в соцсети X.
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в мире, арканзас, сша
В мире, Арканзас, США
В результате стрельбы в Арканзасе пострадали три человека

В результате стрельбы в Арканзасе в черную пятницу пострадали три человека

© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в "черную пятницу" - день национальных распродаж в США, заявила местная полиция.
"Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в торговом центре Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека. Ранения, по всей видимости, не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции Литл-Рок в соцсети X.
Полицейский в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Новом Орлеане при стрельбе погибли два человека
18 ноября, 06:44
 
В миреАрканзасСША
 
 
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