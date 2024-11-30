https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986596440.html

ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"

ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг" - РИА Новости, 30.11.2024

ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"

Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:02

2024-11-30T06:02

2024-11-30T06:02

специальная военная операция на украине

константиновка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

славянск

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 290 военнослужащих. Артиллерией и боеприпасами поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов", - сказал Астафьев. Астафьев уточнил, что подразделения южной группировки войск успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

https://ria.ru/20241130/udar-1986595576.html

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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, славянск, в мире