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ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг" - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986596440.html
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг" - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"
Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:02
2024-11-30T06:02
специальная военная операция на украине
константиновка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
славянск
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 290 военнослужащих. Артиллерией и боеприпасами поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов", - сказал Астафьев. Астафьев уточнил, что подразделения южной группировки войск успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Дачного и Славянска.
https://ria.ru/20241130/udar-1986595576.html
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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, славянск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Славянск, В мире
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"

ВСУ потеряли до 290 человек, технику и склад в зоне действия группировки "Юг"

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 290 военнослужащих. Артиллерией и боеприпасами поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов", - сказал Астафьев.
Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:08
Астафьев уточнил, что подразделения южной группировки войск успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Дачного и Славянска.
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныСлавянскВ мире
 
 
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