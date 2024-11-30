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ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг" - РИА Новости, 30.11.2024
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"
Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:02
2024-11-30T06:02
2024-11-30T06:02
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" поразили бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов, потери ВСУ составили до 290 человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 290 военнослужащих. Артиллерией и боеприпасами поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов", - сказал Астафьев. Астафьев уточнил, что подразделения южной группировки войск успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Дачного и Славянска.
https://ria.ru/20241130/udar-1986595576.html
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константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, славянск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Славянск, В мире
ВСУ потеряли до 290 человек в зоне действия группировки войск "Юг"
ВСУ потеряли до 290 человек, технику и склад в зоне действия группировки "Юг"