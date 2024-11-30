https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html

Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА

Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024

Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА

Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают до 10 БПЛА... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T05:13

2024-11-30T05:13

2024-11-30T05:13

вооруженные силы украины

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают до 10 БПЛА украинских боевиков у Каховского водохранилища, сообщили журналистам в МО РФ . "Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области", - сообщили в ведомстве . В Минобороны уточнили, что мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" с ружьями против дронов постоянно несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, перемещаясь на автомобиле на наиболее опасные направления.

https://ria.ru/20241130/vodokhranilische-1986591073.html

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вооруженные силы украины, россия