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Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024
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05:13 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html
Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА
Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА - РИА Новости, 30.11.2024
Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА
Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают до 10 БПЛА... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T05:13
2024-11-30T05:13
вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают до 10 БПЛА украинских боевиков у Каховского водохранилища, сообщили журналистам в МО РФ . "Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области", - сообщили в ведомстве . В Минобороны уточнили, что мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" с ружьями против дронов постоянно несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, перемещаясь на автомобиле на наиболее опасные направления.
https://ria.ru/20241130/vodokhranilische-1986591073.html
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вооруженные силы украины, россия
Вооруженные силы Украины, Россия
Десант каждый день уничтожает у Каховского водохранилища до десяти БПЛА

Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают до десяти БПЛА ВСУ у Каховского водохранилища

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают до 10 БПЛА украинских боевиков у Каховского водохранилища, сообщили журналистам в МО РФ .
"Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БПЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области", - сообщили в ведомстве .
Уровень воды в Кураховском водохранилище после взрыва дамбы ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Источник раскрыл состояние Кураховского водохранилища после взрыва дамбы
Вчера, 02:20
В Минобороны уточнили, что мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск "Днепр" с ружьями против дронов постоянно несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, перемещаясь на автомобиле на наиболее опасные направления.
 
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