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Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
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00:31 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/slutskiy-1986586485.html
Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО
Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО
Стремление Украины в альянс НАТО - залог продолжения, а не окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:31
2024-11-30T00:31
украина
россия
киев
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
лдпр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стремление Украины в альянс НАТО - залог продолжения, а не окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. "Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями. Стремление Киева в Альянс – залог продолжения, а не окончания войны", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, и Россия хорошо усвоила "горькие уроки" Минска-2 и больше не позволит "западникам вооружать укрофашистов" за ширмой договоренностей. "Мастер-класс по переобуванию в воздухе: (Владимир - ред.) Зеленский, мол, готов прекратить военные действия без возвращения территорий, но в обмен на приглашение в НАТО. В ход идет план "Б" для новой администрации США вместо провальной "формулы мира", - написал Слуцкий. Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии, а исконно русские земли навсегда останутся в составе РФ по воле и выбору народа Донбасса и Новороссии. И условием для этого, по мнению парламентария, по-прежнему остается достижение целей СВО, в числе которых установление внеблокового статуса для Украины.
https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html
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украина, россия, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, лдпр, госдума рф, в мире
Украина, Россия, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО, ЛДПР, Госдума РФ, В мире
Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО

Слуцкий назвал стремление Украины вступить в НАТО залогом продолжения конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стремление Украины в альянс НАТО - залог продолжения, а не окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Кит Келлог предупреждал об опасности приглашения Украины в НАТО
Вчера, 21:18
"Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями. Стремление Киева в Альянс – залог продолжения, а не окончания войны", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, и Россия хорошо усвоила "горькие уроки" Минска-2 и больше не позволит "западникам вооружать укрофашистов" за ширмой договоренностей.
"Мастер-класс по переобуванию в воздухе: (Владимир - ред.) Зеленский, мол, готов прекратить военные действия без возвращения территорий, но в обмен на приглашение в НАТО. В ход идет план "Б" для новой администрации США вместо провальной "формулы мира", - написал Слуцкий.
Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии, а исконно русские земли навсегда останутся в составе РФ по воле и выбору народа Донбасса и Новороссии. И условием для этого, по мнению парламентария, по-прежнему остается достижение целей СВО, в числе которых установление внеблокового статуса для Украины.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Сибига призвал НАТО пригласить Украину в альянс
Вчера, 20:05
 
УкраинаРоссияКиевЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)НАТОЛДПРГосдума РФВ мире
 
 
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