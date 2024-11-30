https://ria.ru/20241130/slutskiy-1986586485.html

Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО

Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024

Слуцкий резко высказался о стремлении Украины попасть в НАТО

Стремление Украины в альянс НАТО - залог продолжения, а не окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T00:31

2024-11-30T00:31

2024-11-30T00:31

украина

россия

киев

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

лдпр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стремление Украины в альянс НАТО - залог продолжения, а не окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. "Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями. Стремление Киева в Альянс – залог продолжения, а не окончания войны", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он также отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, и Россия хорошо усвоила "горькие уроки" Минска-2 и больше не позволит "западникам вооружать укрофашистов" за ширмой договоренностей. "Мастер-класс по переобуванию в воздухе: (Владимир - ред.) Зеленский, мол, готов прекратить военные действия без возвращения территорий, но в обмен на приглашение в НАТО. В ход идет план "Б" для новой администрации США вместо провальной "формулы мира", - написал Слуцкий. Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии, а исконно русские земли навсегда останутся в составе РФ по воле и выбору народа Донбасса и Новороссии. И условием для этого, по мнению парламентария, по-прежнему остается достижение целей СВО, в числе которых установление внеблокового статуса для Украины.

https://ria.ru/20241129/kellog-1986574321.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986567491.html

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украина, россия, киев, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, лдпр, госдума рф, в мире