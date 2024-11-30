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В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков - РИА Новости, 30.11.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:12 30.11.2024 (обновлено: 23:03 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/siriya-1986667197.html
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков - РИА Новости, 30.11.2024
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков
ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:12
2024-11-30T23:03
война в сирии
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. &quot;За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков&quot;, — сказал он.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Как сообщал Игнасюк, в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков

ЦПВС: в Алеппо и Идлибе за последние сутки уничтожили не менее 300 боевиков

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«

"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков", — сказал он.

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В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Как сообщал Игнасюк, в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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