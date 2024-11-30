https://ria.ru/20241130/siriya-1986667197.html

В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков

В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков - РИА Новости, 30.11.2024

В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков

ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:12

2024-11-30T22:12

2024-11-30T23:03

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков", — сказал он.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Как сообщал Игнасюк, в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html

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идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024