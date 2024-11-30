https://ria.ru/20241130/siriya-1986667197.html
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков - РИА Новости, 30.11.2024
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков
ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:12
2024-11-30T22:12
2024-11-30T23:03
война в сирии
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986605779_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_882ce607f28113a148fdbea3ddad8b2a.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков", — сказал он.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Как сообщал Игнасюк, в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов. ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html
алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986605779_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_395083fe6e4988ea12c02038b4be9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Алеппо и Идлибе уничтожили не менее 300 боевиков
ЦПВС: в Алеппо и Идлибе за последние сутки уничтожили не менее 300 боевиков
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВКС России за прошедшие сутки уничтожили по меньшей мере 300 боевиков в Алеппо и Идлибе, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков", — сказал он.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Как сообщал Игнасюк, в Сирии
фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов. ВКС
России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.