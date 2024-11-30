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Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы - РИА Новости, 30.11.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
21:06 30.11.2024 (обновлено: 21:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/siriya-1986662920.html
Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы
Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы - РИА Новости, 30.11.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы
Информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности, заявило сирийское министерство... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:06
2024-11-30T21:09
война в сирии
сирия
хама (мухафаза)
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности, заявило сирийское министерство обороны."Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических группировок, об их входе в города на севере провинции Хама… не соответствуют действительности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.Министерство подчеркивает, что сирийские вооруженные силы организовали в этих городах укрепленную оборонительную линию и полностью готовы отражать какое-либо нападение.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986657188.html
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сирия, хама (мухафаза), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Сирия, Хама (мухафаза), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы

Минобороны Сирии опровергло слухи о входе террористов в города на севере Хамы

© РИА НовостиВ провинции Хама
В провинции Хама - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости
В провинции Хама. Архивное фото
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности, заявило сирийское министерство обороны.
«
"Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических группировок, об их входе в города на севере провинции Хама… не соответствуют действительности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
Министерство подчеркивает, что сирийские вооруженные силы организовали в этих городах укрепленную оборонительную линию и полностью готовы отражать какое-либо нападение.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения об отходе армии из Хамы
Вчера, 19:57
 
Война в СирииСирияХама (мухафаза)В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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