https://ria.ru/20241130/siriya-1986662920.html

Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы

Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы - РИА Новости, 30.11.2024

Минобороны Сирии опровергло сообщения о входе террористов в города Хамы

Информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности, заявило сирийское министерство... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:06

2024-11-30T21:06

2024-11-30T21:09

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хама (мухафаза)

в мире

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Информация о входе террористических группировок в города на севере провинции Хама в Сирии не соответствует действительности, заявило сирийское министерство обороны."Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических группировок, об их входе в города на севере провинции Хама… не соответствуют действительности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.Министерство подчеркивает, что сирийские вооруженные силы организовали в этих городах укрепленную оборонительную линию и полностью готовы отражать какое-либо нападение.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986657188.html

сирия

хама (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, хама (мухафаза), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024