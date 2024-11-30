В Турции раскрыли, кто стоит за наступлением террористов в Сирии
Доктор Гекче: за наступлением боевиков на Алеппо стоят США и Израиль
© AP Photo / Omar AlbamБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024
© AP Photo / Omar Albam
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Выбор момента для наступления боевиков"Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ*) на сирийское Алеппо вовсе не случаен, а сама террористическая группировка служит планам США и Израиля, такое мнение высказал в интервью турецкой газете Aydınlık преподаватель Газиантепского университета доктор Али Фуат Гекче.
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"В случае поражения Израиля в Ливане США выйдут на поле боя не со своими военнослужащими, а со своими прокси-силами в регионе. Одна из них – Рабочая партия Курдистана, другая – ИГИЛ*, третья – ХТШ*. В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с “Хезболлой” и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ* начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для “Хезболлы”. Похоже, что ХТШ* под контролем США действует в целях защиты Израиля", - считает Гекче.
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29 ноября, 10:40
Он высказал мнение, что ХТШ* действует в интересах США и Израиля, и обратил внимание на тот факт, что Вашингтон "вступает в игру" именно в период неудач ЦАХАЛ в борьбе против "Хезболлы". Целью американцев Гекче назвал захват региона вокруг Алеппо, так как разжигание межконфессиональных конфликтов в этой местности нанесет урон тылам "Хезболлы".
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.
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