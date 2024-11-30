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СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024
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03:18 30.11.2024 (обновлено: 11:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/siriya-1986592657.html
СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо
СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024
СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо
Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:18
2024-11-30T11:09
обострение ситуации в сирии — 2024
алеппо
в мире
сирия
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента. "Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии", — указано в публикации.Накануне газета "Аль-Ватан" опубликовала в Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html
https://ria.ru/20241129/aleppo-1986518505.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, в мире, сирия, россия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, Алеппо, В мире, Сирия, Россия
СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

Al Mayadeen: террористы захватили часть западных кварталов Алеппо

© Getty Images / Anadolu / Kasm RammahБоевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год
Боевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Kasm Rammah
Боевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента.
"Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии", — указано в публикации.
Боевики под руководством террористической Джебхат ан-Нусра* (запрещена в РФ) в Алеппо. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В нападении в провинциях Алеппо и Идлиб участвовали иностранные наемники
29 ноября, 17:02
Накануне газета "Аль-Ватан" опубликовала в Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Дым на месте боев в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Идлибе и Алеппо ликвидировали сотни террористов
29 ноября, 17:05
 
Обострение ситуации в Сирии — 2024АлеппоВ миреСирияРоссия
 
 
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