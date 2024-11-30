СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо
Al Mayadeen: террористы захватили часть западных кварталов Алеппо
© Getty Images / Anadolu / Kasm RammahБоевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год
© Getty Images / Anadolu / Kasm Rammah
Боевики антиправительственных группировок въезжают в Алеппо, Сирия. 29 ноября 2024 год
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента.
"Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии", — указано в публикации.
Накануне газета "Аль-Ватан" опубликовала в Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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