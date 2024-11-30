https://ria.ru/20241130/siriya-1986592657.html

СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024

СМИ: террористы захватили более 40 процентов западной части Алеппо

Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:18

2024-11-30T03:18

2024-11-30T11:09

обострение ситуации в сирии — 2024

алеппо

в мире

сирия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986603688_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4d12bb50acc002979e0f07996af23a6.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Террористические группировки заняли более 40 процентов территории западной части второго по величине города Сирии Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadeen в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента. "Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии", — указано в публикации.Накануне газета "Аль-Ватан" опубликовала в Telegram-канале видеозапись с сирийским военным, который заявлял, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска ударили по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html

https://ria.ru/20241129/aleppo-1986518505.html

алеппо

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации в сирии — 2024, алеппо, в мире, сирия, россия