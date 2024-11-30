https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986596724.html
В Швейцарии заявили, что страну вынудили примкнуть к санкциям против России
В Швейцарии заявили, что страну вынудили примкнуть к санкциям против России - РИА Новости, 30.11.2024
В Швейцарии заявили, что страну вынудили примкнуть к санкциям против России
Швейцария была вынуждена присоединиться к санкциям ЕС против России, потому что в противном случае она тоже стала бы мишенью санкций европейских стран, заявил... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:12
2024-11-30T06:12
2024-11-30T06:12
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария была вынуждена присоединиться к санкциям ЕС против России, потому что в противном случае она тоже стала бы мишенью санкций европейских стран, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа. "Швейцария была вынуждена присоединиться к санкциям ЕС против России, поскольку Москва использовала бы Швейцарию в качестве платформы для обхода санкций, а Европа была бы вынуждена принять санкции против Швейцарии", - сказал он. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html
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сергей лавров, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), швейцария, россия, берн (кантон)
Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Швейцария, Россия, Берн (кантон)
В Швейцарии заявили, что страну вынудили примкнуть к санкциям против России
Швейцарский сенатор Поджиа: страну вынудили примкнуть к санкциям против России