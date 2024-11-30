https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986593375.html

В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024

В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:36

2024-11-30T03:36

2024-11-30T05:42

в мире

швейцария

россия

берн (кантон)

сергей лавров

нато

евросоюз

оон

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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа. "Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире. Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому", — сказал он. "Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн с 24 февраля 2022 года присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html

https://ria.ru/20241130/sammit-1986592439.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей лавров, нато, евросоюз, оон