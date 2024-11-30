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В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
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03:36 30.11.2024 (обновлено: 05:42 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/shveytsariya-1986593375.html
В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО
В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО - РИА Новости, 30.11.2024
В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО
Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:36
2024-11-30T05:42
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
сергей лавров
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа. "Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире. Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому", — сказал он. "Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн с 24 февраля 2022 года присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html
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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей лавров, нато, евросоюз, оон
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ООН
В парламенте Швейцарии исключили вступление страны в НАТО

Швейцарский сенатор Поджиа исключил вступление страны в НАТО

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире, заявил РИА Новости швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа.
"Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире. Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому", — сказал он.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву
23 ноября, 16:51
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн с 24 февраля 2022 года присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В Швейцарии признали отказ пригласить Россию на саммит по Украине ошибкой
Вчера, 03:09
 
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