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Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным
Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 01.12.2024
Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным
Посыл канцлера Германии Олафа Шольца во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заключался в том, чтобы Россия "перестала следовать... РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T18:39
2024-11-30T18:39
2024-12-01T00:00
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олаф шольц
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Посыл канцлера Германии Олафа Шольца во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заключался в том, чтобы Россия "перестала следовать жестокой логике войны", заявил в интервью РБК посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф.Так дипломат ответил на вопрос о планах Германии взять на себя роль посредника в разрешении конфликта. "Лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру", — заявил Ламбсдорф.Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и России состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор, длившийся один час, был деловым, детальным и весьма откровенным.
https://ria.ru/20241130/sholts-1986637726.html
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германия, россия, олаф шольц, владимир путин, александр ламбсдорф, украина, рбк (медиагруппа)
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Александр Ламбсдорф, Украина, РБК (медиагруппа)
Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным
Посол ФРГ Ламбсдорф сообщил о просьбе Шольца Путину не следовать логике войны