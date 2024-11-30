https://ria.ru/20241130/sholts-1986649900.html

Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным

Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 01.12.2024

Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным

Посыл канцлера Германии Олафа Шольца во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заключался в том, чтобы Россия "перестала следовать... РИА Новости, 01.12.2024

2024-11-30T18:39

2024-11-30T18:39

2024-12-01T00:00

германия

россия

олаф шольц

владимир путин

александр ламбсдорф

украина

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Посыл канцлера Германии Олафа Шольца во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заключался в том, чтобы Россия "перестала следовать жестокой логике войны", заявил в интервью РБК посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф.Так дипломат ответил на вопрос о планах Германии взять на себя роль посредника в разрешении конфликта. "Лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру", — заявил Ламбсдорф.Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор лидеров ФРГ и России состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор, длившийся один час, был деловым, детальным и весьма откровенным.

https://ria.ru/20241130/sholts-1986637726.html

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986475418.html

германия

россия

украина

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германия, россия, олаф шольц, владимир путин, александр ламбсдорф, украина, рбк (медиагруппа)