https://ria.ru/20241130/shebekino-1986669911.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 30.11.2024

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Мирный житель ранен при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавший госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:50

2024-11-30T22:50

2024-11-30T22:50

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавший госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь", - говорится в сообщении. Гладков также добавил, что в результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия произошло возгорание — сотрудниками МЧС пожар потушен. Также осколками посечён легковой автомобиль.

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)