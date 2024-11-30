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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/shebekino-1986669911.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 30.11.2024
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Мирный житель ранен при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавший госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:50
2024-11-30T22:50
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавший госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь", - говорится в сообщении. Гладков также добавил, что в результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия произошло возгорание — сотрудниками МЧС пожар потушен. Также осколками посечён легковой автомобиль.
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино пострадал мирный житель, он госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ, пострадавший госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь", - говорится в сообщении.
Гладков также добавил, что в результате попадания снаряда в одном из строений на территории производственного предприятия произошло возгорание — сотрудниками МЧС пожар потушен. Также осколками посечён легковой автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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