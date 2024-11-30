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Инвесторы в Ростовской области могут получить сертификаты "Сделано на Дону"
Инвесторы в Ростовской области могут получить сертификаты "Сделано на Дону" - РИА Новости, 30.11.2024
Инвесторы в Ростовской области могут получить сертификаты "Сделано на Дону"
Предприятия, реализующие инвестпроекты, могут стать участниками системы сертификации "Сделано на Дону", сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:37
2024-11-30T11:37
2024-11-30T11:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Предприятия, реализующие инвестпроекты, могут стать участниками системы сертификации "Сделано на Дону", сообщает правительство региона. По словам первого замгубернатора области Александра Скрябина, власти области активно работают по созданию и реализации мер поддержки для предприятий-участников системы добровольной сертификации. "Мы надеемся, что новые предприятия, которые реализуют сейчас инвестпроекты, также будут сертифицировать свою продукцию. Тем более что в этом году мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, благодаря которому получение сертификата "Сделано в России" возможно на основании подтверждения соответствия в нашей системе добровольной сертификации "Сделано на Дону"", - приводятся в сообщении слова Скрябина, посетившего ряд предприятий. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на сегодняшний день насчитывается 97 участников системы "Сделано на Дону". Из них 82 - производители продовольственной и промышленной продукции, девять - участники, оказывающие услуги общественного питания, шесть участников оказывают иные услуги. По информации правительства региона, всего в настоящее время в Ростовской области реализуется более 600 инвестиционных проектов на сумму порядка 800 миллиардов рублей, из которых 41 проект на сумму почти 457 млрд рублей включен в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов". "В донском регионе с 2011 года реализуется перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов", и с этого времени введены в эксплуатацию 95 из них с общим объемом инвестиций почти 326 миллиардов рублей", - сказал Скрябин. Он напомнил, что для инвесторов действует ряд мер господдержки. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, "инфраструктурные" субсидии, льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, инвестиционный налоговый вычет, механизм защиты и поощрения капиталовложений. Во время рабочей поездки правительственная делегация посетила в Азовском районе два рыбоводческих предприятия, а также предприятие, которое занимается производством легкосплавных колесных дисков по технологии литья под низким давлением. В Батайске Скрябин посетил предприятие, которое занимается производством мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов.
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россия, ростовская область
Ростовская область , Россия, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Предприятия, реализующие инвестпроекты, могут стать участниками системы сертификации "Сделано на Дону", сообщает правительство региона.
По словам первого замгубернатора области Александра Скрябина, власти области активно работают по созданию и реализации мер поддержки для предприятий-участников системы добровольной сертификации.
"Мы надеемся, что новые предприятия, которые реализуют сейчас инвестпроекты, также будут сертифицировать свою продукцию. Тем более что в этом году мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, благодаря которому получение сертификата "Сделано в России" возможно на основании подтверждения соответствия в нашей системе добровольной сертификации "Сделано на Дону"", - приводятся в сообщении слова Скрябина, посетившего ряд предприятий.
По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на сегодняшний день насчитывается 97 участников системы "Сделано на Дону". Из них 82 - производители продовольственной и промышленной продукции, девять - участники, оказывающие услуги общественного питания, шесть участников оказывают иные услуги.
По информации правительства региона, всего в настоящее время в Ростовской области реализуется более 600 инвестиционных проектов на сумму порядка 800 миллиардов рублей, из которых 41 проект на сумму почти 457 млрд рублей включен в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов". "В донском регионе с 2011 года реализуется перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов", и с этого времени введены в эксплуатацию 95 из них с общим объемом инвестиций почти 326 миллиардов рублей", - сказал Скрябин.
Он напомнил, что для инвесторов действует ряд мер господдержки. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, "инфраструктурные" субсидии, льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, инвестиционный налоговый вычет, механизм защиты и поощрения капиталовложений.
Во время рабочей поездки правительственная делегация посетила в Азовском районе два рыбоводческих предприятия, а также предприятие, которое занимается производством легкосплавных колесных дисков по технологии литья под низким давлением. В Батайске Скрябин посетил предприятие, которое занимается производством мясных деликатесов, колбас и полуфабрикатов.