https://ria.ru/20241130/saratov-1986673567.html
В ДТП в Саратовской области погибла девочка-подросток
В ДТП в Саратовской области погибла девочка-подросток - РИА Новости, 30.11.2024
В ДТП в Саратовской области погибла девочка-подросток
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате погибла девочка-подросток, еще пять человек, включая троих подростков, пострадали,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T23:39
2024-11-30T23:39
2024-11-30T23:39
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саратовская область
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балаковский район
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате погибла девочка-подросток, еще пять человек, включая троих подростков, пострадали, сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло в 20.30 (19.30 мск) на 18-м километре автодороги Балаково - Духовницкое вблизи поворота на село Николаевка Балаковского района. "По предварительным данным, водитель, данные которого уточняются, управляя автомобилем ВАЗ-2109, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП девушка 2007 года рождения погибла. Юноша 2009 года рождения, двое мужчин 2001 и 2005 годов рождения, две девушки 2009 и 2007 годов рождения доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратовская область, балаково, балаковский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Балаково, Балаковский район, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Саратовской области погибла девочка-подросток
В Саратовской области легковушка опрокинулась в кювет, погибла девочка-подросток