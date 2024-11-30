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Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО
Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2024
Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО
Россияне, проживающие в Перу, и граждане этой страны отправили четвертую посылку российским военным в зону спецоперации, были собраны теплые вещи, медикаменты и РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:45
2024-11-30T16:45
2024-11-30T16:45
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне, проживающие в Перу, и граждане этой страны отправили четвертую посылку российским военным в зону спецоперации, были собраны теплые вещи, медикаменты и шоколад, заявила РИА Новости глава Русского дома в Перу Александра Егорова. "Мы уже четвертый раз отправляем посылку из Перу. Обычно это теплые шапки и носки из шерсти альпаки и шоколад, потому что он считается одним из самых вкусных в мире. В этот раз на собранные средства были еще закуплены медикаменты, медицинские расходники и фрукты - то, что проще закупить в Москве", - сказала Егорова. Она отметила, что участие в сборе принимают как россияне, которые проживают в Перу, так и граждане этой страны - гости Русского дома, выпускники российских и советских вузов, а также те, кто изучает русский язык. По словам Егоровой, люди всегда с большим воодушевлением подходят к отправке посылок и гумпомощи. "Например, в прошлый раз девушка-соотечественница нарисовала совершенно чудесные маленькие открытки с милыми подписями. То, что сделано от руки, всегда очень ценится", - добавила она. Как отметила Егорова, когда Русский дом предлагает такие форматы, всегда находится много людей, которые отзываются, помогают и спрашивают, что еще они могут сделать.
https://ria.ru/20241129/svo-1986464031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Перу, Гуманитарная помощь, СВО
Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО
Россияне и граждане Перу отправили четвертую посылку военным в зону СВО
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне, проживающие в Перу, и граждане этой страны отправили четвертую посылку российским военным в зону спецоперации, были собраны теплые вещи, медикаменты и шоколад, заявила РИА Новости глава Русского дома в Перу Александра Егорова.
"Мы уже четвертый раз отправляем посылку из Перу. Обычно это теплые шапки и носки из шерсти альпаки и шоколад, потому что он считается одним из самых вкусных в мире. В этот раз на собранные средства были еще закуплены медикаменты, медицинские расходники и фрукты - то, что проще закупить в Москве", - сказала Егорова.
Она отметила, что участие в сборе принимают как россияне, которые проживают в Перу, так и граждане этой страны - гости Русского дома, выпускники российских и советских вузов, а также те, кто изучает русский язык.
По словам Егоровой, люди всегда с большим воодушевлением подходят к отправке посылок и гумпомощи
.
"Например, в прошлый раз девушка-соотечественница нарисовала совершенно чудесные маленькие открытки с милыми подписями. То, что сделано от руки, всегда очень ценится", - добавила она.
Как отметила Егорова, когда Русский дом предлагает такие форматы, всегда находится много людей, которые отзываются, помогают и спрашивают, что еще они могут сделать.