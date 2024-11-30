https://ria.ru/20241130/rossijane-1986637927.html

Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО

Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2024

Русский дом: россияне и граждане Перу отправили посылку в зону СВО

Россияне, проживающие в Перу, и граждане этой страны отправили четвертую посылку российским военным в зону спецоперации, были собраны теплые вещи, медикаменты и РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:45

2024-11-30T16:45

2024-11-30T16:45

надежные люди

перу

гуманитарная помощь

сво

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне, проживающие в Перу, и граждане этой страны отправили четвертую посылку российским военным в зону спецоперации, были собраны теплые вещи, медикаменты и шоколад, заявила РИА Новости глава Русского дома в Перу Александра Егорова. "Мы уже четвертый раз отправляем посылку из Перу. Обычно это теплые шапки и носки из шерсти альпаки и шоколад, потому что он считается одним из самых вкусных в мире. В этот раз на собранные средства были еще закуплены медикаменты, медицинские расходники и фрукты - то, что проще закупить в Москве", - сказала Егорова. Она отметила, что участие в сборе принимают как россияне, которые проживают в Перу, так и граждане этой страны - гости Русского дома, выпускники российских и советских вузов, а также те, кто изучает русский язык. По словам Егоровой, люди всегда с большим воодушевлением подходят к отправке посылок и гумпомощи. "Например, в прошлый раз девушка-соотечественница нарисовала совершенно чудесные маленькие открытки с милыми подписями. То, что сделано от руки, всегда очень ценится", - добавила она. Как отметила Егорова, когда Русский дом предлагает такие форматы, всегда находится много людей, которые отзываются, помогают и спрашивают, что еще они могут сделать.

https://ria.ru/20241129/svo-1986464031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

перу, гуманитарная помощь, сво