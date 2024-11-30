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Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов - РИА Новости, 30.11.2024
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20:40 30.11.2024 (обновлено: 21:53 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/putin-1986661421.html
Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов
Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов - РИА Новости, 30.11.2024
Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ",... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:40
2024-11-30T21:53
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". Кроме того, уточняются нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Также вводится новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу. Закон содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов

Путин подписал закон о внесении изменений в законы о железнодорожном транспорте

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав".
Кроме того, уточняются нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Также вводится новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу.
Закон содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
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