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Бережливое производство внедрят еще на трех ростовских предприятиях

Бережливое производство внедрят еще на трех ростовских предприятиях - РИА Новости, 30.11.2024

Бережливое производство внедрят еще на трех ростовских предприятиях

Бережливое производство внедрят еще на трех предприятиях Ростовской области благодаря региональной программе, сообщает правительство области. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:04

2024-11-30T14:04

2024-11-30T14:04

ростовская область

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Бережливое производство внедрят еще на трех предприятиях Ростовской области благодаря региональной программе, сообщает правительство области. "К повышению эффективности производственных процессов приступили предприятия ООО "Филкор АГ", ООО "База" и ООО "Логистика и строительство". В ноябре предприятия стали участниками регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" нацпроекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Проект реализует министерство экономического развития области. По данным регионального правительства, "Логистика и строительство" строит быстровозводимые здания любого назначения и предлагает полный цикл услуг - от составления проектной документации до комплектации объектов. В ходе проекта здесь оптимизируют поток производства ферм для металлоконструкций. "Мы рассчитываем, что участие в проекте даст возможность по-новому взглянуть на наши рутинные процессы и найти точки роста, - рассказал директор компании Максим Прилепский. Компания "Филкор АГ" производит более 300 наименований премиальных воздушных фильтров и салонных фильтров для тяжелой коммерческой, карьерной, сельскохозяйственной и специальной техники. Для улучшений был выбран поток производства основных радиальных фильтроэлементов с металлическим спиралевидным каркасом. ООО "База" из Новочеркасска изготавливает оборудование для учебных заведений, музеев и библиотек - интерактивные столы, панели, витрины. Внедрять бережливые технологии компания начнет на примере производства интерактивного стола LazerNFI. Региональная программа "Адресная поддержка повышения производительности труда" действует в Ростовской области с 2020 года и финансируется из регионального бюджета. Стать участниками программы могут предприятия с годовой выручкой от 100 до 400 миллионов рублей в год из отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма, а также ресурсообеспечивающие предприятия. "Региональная программа дает возможность донским компаниям, которые не проходят под критерий выручки национального проекта "Производительность труда", получить методологическую помощь по внедрению бережливого производства", - пояснил первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин. Он добавил, что, по сути, это тот же нацпроект в части адресной поддержки, направленный на формирование на предприятиях эффективной производственной системы и культуры производства нового типа. "Есть хороший опыт, когда предприятие в результате внедренных улучшений повышает выручку и переходит из регионального проекта в федеральный. Из 45 региональных участников в федеральный нацпроект уже перешли восемь", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростовская область, россия