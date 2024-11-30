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Утверждены правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах России - РИА Новости, 30.11.2024
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00:16 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/pravitelstvo-1986586191.html
Утверждены правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах России
Утверждены правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах России - РИА Новости, 30.11.2024
Утверждены правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах России
Правительство России утвердило правила предоставления ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов, работающим в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:16
2024-11-30T00:16
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов, работающим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ, согласно которому в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных госорганов, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, назначается ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей при условии исполнения ими должностных обязанностей на указанных территориях. "Утвердить прилагаемые правила осуществления ежемесячной выплаты федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - указано в постановлении кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно утвержденным правилам, выплаты будут проводить территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основе реестров гражданских служащих, имеющих право на такие выплаты. Территориальные органы, где работают эти сотрудники, должны будут ежемесячно направлять такие реестры в соответствующие подразделения Социального фонда. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, предоставляемых фонду на эти цели. При этом, согласно правилам, если работник исполнял обязанности в течение неполного календарного месяца в связи с отпуском, больничным или служебной командировкой за пределами этих регионов, ежемесячная выплата осуществляется пропорционально времени исполнения должностных обязанностей на указанных территориях.
https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Утверждены правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах России

Кабмин утвердил правила ежемесячных выплат госслужащим в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления ежемесячной выплаты в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов, работающим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ, согласно которому в период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных госорганов, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, назначается ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей при условии исполнения ими должностных обязанностей на указанных территориях.
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"Утвердить прилагаемые правила осуществления ежемесячной выплаты федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - указано в постановлении кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно утвержденным правилам, выплаты будут проводить территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основе реестров гражданских служащих, имеющих право на такие выплаты. Территориальные органы, где работают эти сотрудники, должны будут ежемесячно направлять такие реестры в соответствующие подразделения Социального фонда. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, предоставляемых фонду на эти цели.
При этом, согласно правилам, если работник исполнял обязанности в течение неполного календарного месяца в связи с отпуском, больничным или служебной командировкой за пределами этих регионов, ежемесячная выплата осуществляется пропорционально времени исполнения должностных обязанностей на указанных территориях.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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