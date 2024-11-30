https://ria.ru/20241130/posol-1986666914.html
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула" - РИА Новости, 30.11.2024
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"
Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:07
2024-11-30T22:07
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
сша
давид залкалиани
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает грузинская оппозиционная телекомпания "Формула" со ссылкой на источник в МИД страны. "По словам источника "Формулы" в МИД, посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку", - говорится в сообщении. По данным телекомпании, должность также покидает заместитель главы МИД Грузии Теймураз Джанджалия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, давид залкалиани, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Давид Залкалиани, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"
Формула: посол Грузии в США Залкалиани ушел в отставку после решения власти о ЕС