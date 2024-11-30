https://ria.ru/20241130/posol-1986666914.html

Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"

Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула" - РИА Новости, 30.11.2024

Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"

Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:07

2024-11-30T22:07

2024-11-30T23:19

в мире

грузия

сша

давид залкалиани

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155932/49/1559324918_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_fdc25ea971f96614669feac08c1f78b6.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает грузинская оппозиционная телекомпания "Формула" со ссылкой на источник в МИД страны. "По словам источника "Формулы" в МИД, посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку", - говорится в сообщении. По данным телекомпании, должность также покидает заместитель главы МИД Грузии Теймураз Джанджалия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

грузия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, сша, давид залкалиани, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024