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Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула" - РИА Новости, 30.11.2024
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22:07 30.11.2024 (обновлено: 23:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/posol-1986666914.html
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула" - РИА Новости, 30.11.2024
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"
Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:07
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
сша
давид залкалиани
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает грузинская оппозиционная телекомпания "Формула" со ссылкой на источник в МИД страны. "По словам источника "Формулы" в МИД, посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку", - говорится в сообщении. По данным телекомпании, должность также покидает заместитель главы МИД Грузии Теймураз Джанджалия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
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в мире, грузия, сша, давид залкалиани, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Давид Залкалиани, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Посол Грузии в США ушел в отставку, сообщила "Формула"

Формула: посол Грузии в США Залкалиани ушел в отставку после решения власти о ЕС

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaДавид Залкалиани
Давид Залкалиани - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Давид Залкалиани. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Посол Грузии в США Давид Залкалиани ушел в отставку после решения грузинских властей приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает грузинская оппозиционная телекомпания "Формула" со ссылкой на источник в МИД страны.
«
"По словам источника "Формулы" в МИД, посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку", - говорится в сообщении.
По данным телекомпании, должность также покидает заместитель главы МИД Грузии Теймураз Джанджалия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
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В миреГрузияСШАДавид ЗалкалианиИраклий КобахидзеЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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