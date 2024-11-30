Рейтинг@Mail.ru
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 30.11.2024 (обновлено: 17:09 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/politseyskiy-1986631759.html
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС - РИА Новости, 30.11.2024
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС
Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T15:22
2024-11-30T17:09
происшествия
авто
лангепас
ханты-мансийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Это был начальник ИВС в Ханты-Мансийске. Невозможно было на него подумать, что он мог такое учудить. Его уже уволили. Теперь он уже бывший сотрудник и тем более начальник&quot;, — сказал собеседник агентства.Источник отметил, что экс-силовику грозит реальный срок за угон автомобиля. По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду. В полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась жительница Лангепаса. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулась, машины уже не было. Автомобиль нашла полиция в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. Когда 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, выяснилось, что это находящийся в отпуске сотрудник полиции из Ханты-Мансийска, а в Лангепас он приехал навестить родственников.
https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html
https://ria.ru/20241119/novokuznetsk-1984633414.html
лангепас
ханты-мансийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, лангепас, ханты-мансийск
Происшествия, Авто, Лангепас, Ханты-Мансийск
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС

Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС, он уволен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Это был начальник ИВС в Ханты-Мансийске. Невозможно было на него подумать, что он мог такое учудить. Его уже уволили. Теперь он уже бывший сотрудник и тем более начальник", — сказал собеседник агентства.

Автомобиль въехал в подземный переход в Сочи. Видео ГИБДД - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход
18 ноября, 11:26
Источник отметил, что экс-силовику грозит реальный срок за угон автомобиля.
По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду. В полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась жительница Лангепаса. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулась, машины уже не было.
Автомобиль нашла полиция в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. Когда 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, выяснилось, что это находящийся в отпуске сотрудник полиции из Ханты-Мансийска, а в Лангепас он приехал навестить родственников.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Житель Новокузнецка пришел сдавать на права пьяным
19 ноября, 15:27
 
ПроисшествияАвтоЛангепасХанты-Мансийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала