https://ria.ru/20241130/politseyskiy-1986631759.html

Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС

Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС - РИА Новости, 30.11.2024

Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС

Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:22

2024-11-30T15:22

2024-11-30T17:09

происшествия

авто

лангепас

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Это был начальник ИВС в Ханты-Мансийске. Невозможно было на него подумать, что он мог такое учудить. Его уже уволили. Теперь он уже бывший сотрудник и тем более начальник", — сказал собеседник агентства.Источник отметил, что экс-силовику грозит реальный срок за угон автомобиля. По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду. В полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась жительница Лангепаса. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулась, машины уже не было. Автомобиль нашла полиция в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. Когда 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, выяснилось, что это находящийся в отпуске сотрудник полиции из Ханты-Мансийска, а в Лангепас он приехал навестить родственников.

https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html

https://ria.ru/20241119/novokuznetsk-1984633414.html

лангепас

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, лангепас, ханты-мансийск