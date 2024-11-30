Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС
Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС, он уволен
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудником полиции, который в Лангепасе (ХМАО) врезался на угнанной машине в сугроб, оказался начальник изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Это был начальник ИВС в Ханты-Мансийске. Невозможно было на него подумать, что он мог такое учудить. Его уже уволили. Теперь он уже бывший сотрудник и тем более начальник", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что экс-силовику грозит реальный срок за угон автомобиля.
По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду. В полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась жительница Лангепаса. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы сходить в магазин, а когда вернулась, машины уже не было.
Автомобиль нашла полиция в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. Когда 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, выяснилось, что это находящийся в отпуске сотрудник полиции из Ханты-Мансийска, а в Лангепас он приехал навестить родственников.
Житель Новокузнецка пришел сдавать на права пьяным
19 ноября, 15:27