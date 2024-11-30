https://ria.ru/20241130/politolog-1986594717.html

Политолог рассказал, от чего Зеленский откажется вслед за Крымом

Политолог рассказал, от чего Зеленский откажется вслед за Крымом - РИА Новости, 30.11.2024

Политолог рассказал, от чего Зеленский откажется вслед за Крымом

Западу и Украине надо принять, что Киев проиграл в конфликте, а Владимиру Зеленскому вслед за Крымом придется признать отказ от Донбасса и зафиксировать это... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T04:20

2024-11-30T04:20

2024-11-30T05:44

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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Западу и Украине надо принять, что Киев проиграл в конфликте, а Владимиру Зеленскому вслед за Крымом придется признать отказ от Донбасса и зафиксировать это письменно, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". "Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет. Зеленский уже признал, что Крым никогда не смогут вернуть. Точно также надо признать, что Донбасс - тоже нет", - сказал Шпётле. По его словам, Зеленский должен согласиться на мир в обмен на территории, потому что в противном случае будет потеряно ещё больше территорий и людей, "ещё больше народу сбежит с Украины, по сути, не будет рабочей силы, потому что из страны бегут миллионы". Аналитик предположил, что новая администрация Белого дома "убедит Зеленского, что в продолжении конфликта нет смысла, необходимо прекращение огня, потом мирная конференция, где Украине надо будет подписать отказ от территорий ради мира", а победивший на выборах президента США Дональд Трамп сможет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "как партнер, а не как противник". "У российской армии есть боевой опыт, начиная с Сирии. Это хорошо, потому что Дональд Трамп будет вести переговоры с Россией как с равноправной стороной, а не высокомерно, как Запад сейчас, считая, что демократия только на Западе, правы только они, остальные не правы", - отметил Шпётле. Эксперт полагает, что после запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине стали выше, потому что еще раз было продемонстрировано, что Россия обладает самыми развитыми оружейными системами, которых нет ни у США, ни у Китая. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, оон