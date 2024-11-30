https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун" - РИА Новости, 30.11.2024
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
Российские войска средствами противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:13
2024-11-30T12:13
2024-11-30T12:28
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска средствами противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ..Кроме того, ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, заключило ведомство.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html
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россия, украина, пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ПВО ВС России
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
Российская ПВО сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун"