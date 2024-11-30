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Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун" - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 30.11.2024 (обновлено: 12:28 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/neptun-1986617676.html
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун" - РИА Новости, 30.11.2024
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"
Российские войска средствами противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:13
2024-11-30T12:28
специальная военная операция на украине
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украина
пво вс россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска средствами противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ..Кроме того, ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, заключило ведомство.
https://ria.ru/20241130/minoborony-1986617027.html
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россия, украина, пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ПВО ВС России
Российская ПВО сбила ракету большой дальности "Нептун"

Российская ПВО сбила управляемую ракету большой дальности "Нептун"

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fairКрылатая ракета "Нептун" на военной выставке в Киеве
Крылатая ракета Нептун на военной выставке в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fair
Крылатая ракета "Нептун" на военной выставке в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские войска средствами противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", а также снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ..
Кроме того, ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, заключило ведомство.
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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