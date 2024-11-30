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Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024
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06:25 30.11.2024 (обновлено: 06:26 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов показывает, сколь политизирована сейчас мировая наука, РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:25
2024-11-30T06:26
россия
дубна
михаил ковальчук
андрей фурсенко
мария захарова
объединенный институт ядерных исследований
курчатовский институт
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов показывает, сколь политизирована сейчас мировая наука, она должна жалеть о таком шаге, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко. "Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки", - сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых. По его словам, об этом решении "должна жалеть мировая наука". Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html
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россия, дубна, михаил ковальчук, андрей фурсенко, мария захарова, объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт
Россия, Дубна, Михаил Ковальчук, Андрей Фурсенко, Мария Захарова, Объединенный институт ядерных исследований, Курчатовский институт
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

Фурсенко: вся мировая наука должна жалеть об исключении России из проектов ЦЕРН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Фурсенко
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Андрей Фурсенко. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов показывает, сколь политизирована сейчас мировая наука, она должна жалеть о таком шаге, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.
"Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки", - сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых. По его словам, об этом решении "должна жалеть мировая наука".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин
28 ноября, 14:19
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки
27 ноября, 15:32
 
РоссияДубнаМихаил КовальчукАндрей ФурсенкоМария ЗахароваОбъединенный институт ядерных исследованийКурчатовский институт
 
 
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