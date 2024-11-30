https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html

Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024

Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов показывает, сколь политизирована сейчас мировая наука, РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T06:25

2024-11-30T06:25

2024-11-30T06:26

россия

дубна

михаил ковальчук

андрей фурсенко

мария захарова

объединенный институт ядерных исследований

курчатовский институт

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов показывает, сколь политизирована сейчас мировая наука, она должна жалеть о таком шаге, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко. "Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки", - сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых. По его словам, об этом решении "должна жалеть мировая наука". Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.

https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html

https://ria.ru/20241127/nauka-1986017977.html

россия

дубна

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россия, дубна, михаил ковальчук, андрей фурсенко, мария захарова, объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт