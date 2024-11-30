https://ria.ru/20241130/moshennichestvo-1986669057.html
В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 миллионов рублей
В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 30.11.2024
В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 миллионов рублей
Сумма мошенничества в деле бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T22:39
2024-11-30T22:39
2024-11-30T22:42
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сумма мошенничества в деле бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительной информации, сумма превышает 200 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241128/moskva-1986194140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
В деле экс-замглавы Минтранса фигурирует более 200 миллионов рублей
В деле экс-замглавы Минтранса о мошенничестве фигурирует более 200 млн рублей