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Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год - РИА Новости, 30.11.2024
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21:29 30.11.2024 (обновлено: 22:26 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/matkapital-1986663760.html
Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год
Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год - РИА Новости, 30.11.2024
Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год
Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:29
2024-11-30T22:26
россия
владимир путин
материнский капитал
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".&quot;Размер МСК (материнского семейного капитала. — Прим. ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен. — Прим. ред.) за предыдущий год: в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%&quot;, — говорится в пояснительной записке.Индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2025 года. После этого размер выплат на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка — 893 835 рублей. Кроме того, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%. По состоянию на конец года эти выплаты составят 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.В свою очередь, индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2025 году планируется на уровне 7,3%. А в следующие два года индексировать страховые пенсии будут дважды в год — в 2026 году с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%, а в 2027 году с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 4,1%.Прогнозируется также, что среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2025 году 1444,51 рубля, в 2026 году — 1527,55 рубля, в 2027 году — 1610,58 рубля.Ранее в субботу Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 174,526 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html
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россия, владимир путин, материнский капитал, общество
Россия, Владимир Путин, Материнский капитал, Общество
Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году составит 676 398 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской в парке
Женщина с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Женщина с коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
«

"Размер МСК (материнского семейного капитала. — Прим. ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен. — Прим. ред.) за предыдущий год: в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%", — говорится в пояснительной записке.

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Индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2025 года. После этого размер выплат на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка — 893 835 рублей.

Предоставление материнского капитала предусматривается национальным проектом "Демография". С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго.

Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Кроме того, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%. По состоянию на конец года эти выплаты составят 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.
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В свою очередь, индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2025 году планируется на уровне 7,3%. А в следующие два года индексировать страховые пенсии будут дважды в год — в 2026 году с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%, а в 2027 году с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 4,1%.
Прогнозируется также, что среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2025 году 1444,51 рубля, в 2026 году — 1527,55 рубля, в 2027 году — 1610,58 рубля.
Ранее в субботу Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 174,526 миллиарда рублей.
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