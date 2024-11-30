https://ria.ru/20241130/matkapital-1986663760.html

Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год

Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год - РИА Новости, 30.11.2024

Утверждена индексация материнского капитала на 2025 год

Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:29

2024-11-30T21:29

2024-11-30T22:26

россия

владимир путин

материнский капитал

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"."Размер МСК (материнского семейного капитала. — Прим. ред.) определен исходя из ИПЦ (индекса потребительских цен. — Прим. ред.) за предыдущий год: в 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%", — говорится в пояснительной записке.Индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2025 года. После этого размер выплат на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка — 893 835 рублей. Кроме того, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%. По состоянию на конец года эти выплаты составят 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.В свою очередь, индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2025 году планируется на уровне 7,3%. А в следующие два года индексировать страховые пенсии будут дважды в год — в 2026 году с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%, а в 2027 году с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 4,1%.Прогнозируется также, что среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2025 году 1444,51 рубля, в 2026 году — 1527,55 рубля, в 2027 году — 1610,58 рубля.Ранее в субботу Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 174,526 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

https://ria.ru/20241126/pensiya-1985683127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, материнский капитал, общество