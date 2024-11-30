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Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР
Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР - РИА Новости, 30.11.2024
Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР
Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького в столице ЛНР, говорится в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:59
2024-11-30T14:59
2024-11-30T14:59
происшествия
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луганская народная республика
луганск
максим горький
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького в столице ЛНР, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по республике. "Сотрудники МЧС России защитили от огня главную библиотеку Луганска. Короткое замыкание проводки едва не уничтожило книжный фонд библиотеки имени М. Горького. Спасатели МЧС России эвакуировали трех человек и оперативно потушили пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, луганская народная республика, луганск, максим горький, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Максим Горький, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР
Сотрудники МЧС потушили пожар в библиотеке имени Максима Горького в Луганске