https://ria.ru/20241130/lugansk-1986630068.html

Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР

Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР - РИА Новости, 30.11.2024

Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке ЛНР

Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького в столице ЛНР, говорится в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:59

2024-11-30T14:59

2024-11-30T14:59

происшествия

россия

луганская народная республика

луганск

максим горький

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986629767_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_0a55f1d8579feaa5191337f1687f83fc.jpg

ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького в столице ЛНР, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по республике. "Сотрудники МЧС России защитили от огня главную библиотеку Луганска. Короткое замыкание проводки едва не уничтожило книжный фонд библиотеки имени М. Горького. Спасатели МЧС России эвакуировали трех человек и оперативно потушили пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/pozhar-1975082821.html

россия

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, луганская народная республика, луганск, максим горький, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)