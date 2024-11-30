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Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам - РИА Новости, 30.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/liksutov-1986564703.html
Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам
Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам - РИА Новости, 30.11.2024
Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам
Власти Москвы объявили электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичного метро, заявил в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:00
2024-11-30T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
республика карелия
оренбургская область
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Власти Москвы объявили электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичного метро, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена", - приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.Он добавил, что по условиям офсетных контрактов Москва гарантирует приобретение свыше 39 тысяч км кабеля в течение 10 лет.Согласно контрактам, победители конкурса возьмут на себя обязательства в течение года создать или модернизировать на территории города производство кабельно-проводниковой продукции."Совокупные инвестиции в освоение производства превысят 400 миллионов рублей. Реализация офсетных контрактов позволит снизить общую стоимость закупки и повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В пресс-службе добавили, что с 2017 года власти города заключили свыше 20 офсетов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и пр. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит свыше 415 миллиардов рублей. Суммарно будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения в столице получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами столицы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих договоров город будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.Ранее Ликсутов сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986369021.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, республика карелия, оренбургская область
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Республика Карелия, Оренбургская область
Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам

Заммэра Ликсутов: кабели для метро будут производить по офсетным контрактам

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство кабельно-проводниковой продукции
Производство кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство кабельно-проводниковой продукции
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Власти Москвы объявили электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичного метро, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена", - приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.
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Он добавил, что по условиям офсетных контрактов Москва гарантирует приобретение свыше 39 тысяч км кабеля в течение 10 лет.
Согласно контрактам, победители конкурса возьмут на себя обязательства в течение года создать или модернизировать на территории города производство кабельно-проводниковой продукции.
"Совокупные инвестиции в освоение производства превысят 400 миллионов рублей. Реализация офсетных контрактов позволит снизить общую стоимость закупки и повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
В пресс-службе добавили, что с 2017 года власти города заключили свыше 20 офсетов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и пр. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит свыше 415 миллиардов рублей. Суммарно будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения в столице получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.
Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами столицы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих договоров город будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.
Ранее Ликсутов сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовРеспублика КарелияОренбургская область
 
 
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