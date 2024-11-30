https://ria.ru/20241130/liksutov-1986564703.html

Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам

Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам - РИА Новости, 30.11.2024

Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам

Власти Москвы объявили электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичного метро, заявил в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:00

2024-11-30T10:00

2024-11-30T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

республика карелия

оренбургская область

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Власти Москвы объявили электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичного метро, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена", - приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.Он добавил, что по условиям офсетных контрактов Москва гарантирует приобретение свыше 39 тысяч км кабеля в течение 10 лет.Согласно контрактам, победители конкурса возьмут на себя обязательства в течение года создать или модернизировать на территории города производство кабельно-проводниковой продукции."Совокупные инвестиции в освоение производства превысят 400 миллионов рублей. Реализация офсетных контрактов позволит снизить общую стоимость закупки и повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В пресс-службе добавили, что с 2017 года власти города заключили свыше 20 офсетов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и пр. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит свыше 415 миллиардов рублей. Суммарно будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения в столице получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами столицы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих договоров город будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.Ранее Ликсутов сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986369021.html

https://ria.ru/20241128/liksutov-1986152098.html

москва

республика карелия

оренбургская область

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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, республика карелия, оренбургская область