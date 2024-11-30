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МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой - РИА Новости, 30.11.2024
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18:22 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/lavrov-1986648764.html
МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой
МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой - РИА Новости, 30.11.2024
МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики,... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:22
2024-11-30T18:22
в мире
сирия
россия
алеппо
сергей лавров
аббас аракчи
мид ирана
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики, сообщили в МИД РФ. "Тридцатого ноября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении о беседе в субботу. В министерстве уточнили, что стороны подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности САР, также министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, сирия, россия, алеппо, сергей лавров, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МИД Ирана
МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой

МИД РФ: Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Аракчи ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики, сообщили в МИД РФ.
«
"Тридцатого ноября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении о беседе в субботу.
В министерстве уточнили, что стороны подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности САР, также министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".
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В миреСирияРоссияАлеппоСергей ЛавровАббас АракчиМИД Ирана
 
 
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