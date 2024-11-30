https://ria.ru/20241130/lavrov-1986648764.html

МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой

МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой - РИА Новости, 30.11.2024

МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики,... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:22

2024-11-30T18:22

2024-11-30T18:22

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сирия

россия

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сергей лавров

аббас аракчи

мид ирана

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики, сообщили в МИД РФ. "Тридцатого ноября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении о беседе в субботу. В министерстве уточнили, что стороны подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности САР, также министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, алеппо, сергей лавров, аббас аракчи, мид ирана