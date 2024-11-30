МИД России рассказал о телефонном разговоре Лаврова с иранским коллегой
МИД РФ: Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Аракчи ситуацию в Сирии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в Сирии, стороны выразили поддержку суверенитету республики, сообщили в МИД РФ.
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"Тридцатого ноября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. В ходе беседы с обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении о беседе в субботу.
В министерстве уточнили, что стороны подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности САР, также министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата".