https://ria.ru/20241130/lavrov-1986646655.html

Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии

Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2024

Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили обстановку в Сирии, высказали обеспокоенность военной... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:01

2024-11-30T18:01

2024-11-30T18:01

в мире

россия

сирия

алеппо

сергей лавров

хакан фидан

турция

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили обстановку в Сирии, высказали обеспокоенность военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, сообщили в МИД РФ. "Тридцатого ноября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, в первую очередь с задействованием потенциала "Астанинского формата", уточнили в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986645435.html

россия

сирия

алеппо

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в мире, россия, сирия, алеппо, сергей лавров, хакан фидан, турция, обострение ситуации в сирии — 2024