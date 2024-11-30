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Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2024
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18:01 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/lavrov-1986646655.html
Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии
Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2024
Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили обстановку в Сирии, высказали обеспокоенность военной... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:01
2024-11-30T18:01
в мире
россия
сирия
алеппо
сергей лавров
хакан фидан
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили обстановку в Сирии, высказали обеспокоенность военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, сообщили в МИД РФ. "Тридцатого ноября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, в первую очередь с задействованием потенциала "Астанинского формата", уточнили в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986645435.html
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в мире, россия, сирия, алеппо, сергей лавров, хакан фидан, турция, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров обсудил с турецким коллегой совместные действия по ситуации в Сирии

Лавров и глава МИД Турции подтвердили необходимость совместных действий по Сирии

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили обстановку в Сирии, высказали обеспокоенность военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, сообщили в МИД РФ.
"Тридцатого ноября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, в первую очередь с задействованием потенциала "Астанинского формата", уточнили в российском дипведомстве.
Окраина города Алеппо - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Главы МИД России и Ирана обсудили события в Сирии
Вчера, 17:45
 
В миреРоссияСирияАлеппоСергей ЛавровХакан ФиданТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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