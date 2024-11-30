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При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 30.11.2024 (обновлено: 01:23 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/kuban-1986588188.html
При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов
При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов - РИА Новости, 30.11.2024
При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов
Украинские дроны во время атаки в четверг повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в в министерстве ГО и ЧС региона. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T01:16
2024-11-30T01:23
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 30 ноя – РИА Новости. Украинские дроны во время атаки в четверг повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в в министерстве ГО и ЧС региона. В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке дронов ВСУ на несколько районов региона. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА во двор частного дома пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь. "Двадцать пять домов - незначительные повреждения стекол и крыш", - сообщили в министерстве.
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славянск-на-кубани
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происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов

При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены стекла и крыши 25 домов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 ноя – РИА Новости. Украинские дроны во время атаки в четверг повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в в министерстве ГО и ЧС региона.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке дронов ВСУ на несколько районов региона. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА во двор частного дома пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь.
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
При обстреле Горловки повреждены более пяти домов
24 сентября, 16:41
"Двадцать пять домов - незначительные повреждения стекол и крыш", - сообщили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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