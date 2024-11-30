https://ria.ru/20241130/kuban-1986588188.html

При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов

При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов - РИА Новости, 30.11.2024

При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены 25 домов

Украинские дроны во время атаки в четверг повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в в министерстве ГО и ЧС региона. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:16

2024-11-30T01:16

2024-11-30T01:23

специальная военная операция на украине

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 30 ноя – РИА Новости. Украинские дроны во время атаки в четверг повредили 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в в министерстве ГО и ЧС региона. В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке дронов ВСУ на несколько районов региона. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА во двор частного дома пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь. "Двадцать пять домов - незначительные повреждения стекол и крыш", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

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происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины