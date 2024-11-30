Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
В столице показали кубические кресла на неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Московская неделя интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
Московская неделя интерьера и дизайна
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отечественные производители мебели и декора представили свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна, посетители могут увидеть кубические кресла, мебель из яблок и кривые зеркала, сообщили в оргкомитете мероприятия.
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"Один из экспонентов Московской недели интерьера и дизайна создал инновационную технологию производства мебели из полимерных материалов. Особые методы обработки позволяют создавать мягкие, и в тоже время прочные предметы мебели любых форм и цветов, которые можно использовать как на улице, так и в помещении. Дизайнеры бренда также представили в павильоне ВДНХ №55 уникальный арт-объект – огромное парящее кресло из 110 мягких кубиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, на выставке представлен российский бренд с корнями из Германии, который специализируется на создании мебели из натурального древесного массива. Создатели компании работали более 20 лет в области предметного и интерьерного дизайна в Берлине, и два года назад решили полностью релоцироваться на российский рынок.
Также на выставке можно увидеть объемные зеркала. Компания выпускает порядка 60 моделей, каждое зеркало можно кастомизировать.
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
1 из 5
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
2 из 5
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
3 из 5
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
4 из 5
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
5 из 5
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
1 из 5
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
2 из 5
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
3 из 5
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
4 из 5
Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна.
5 из 5
Выставка продолжает собирать бренды, которые используют инновационные технологии на своих производствах, а также различные разработки для дома. Совместно с Московским инновационным кластером такие решения собрали в отдельную зону инноваций. Одна из компаний-участниц создала технологию производства экокожи для обивки мебели из яблочной кожуры. Материал полностью биоразлагаемый. "Яблочная" кожа считается долговечной и износоустойчивой, например, уже несколько лет ее используют для обшивки салонов машин коммунальных служб.
Другая московская компания применяет 3D-печать для создания мебели из переработанного пластика. Такая технология позволяет создавать стулья, тумбы, столы и другие предметы интерьера любой формы. Пластик для переработки бренд собирает в партнерстве с несколькими торговыми сетями и городскими организациями.
Пятая Московская неделя интерьера и дизайна проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 с 29 ноября по 2 декабря. Посетителей ждут более 50 мастер-классов, экскурсии по экспозиции, выступления 180 экспертов деловой программы, арт-объекты, консультации дизайнеров и тысячи товаров для дома. В этом сезоне Московская неделя интерьера и дизайна объединяет 1100 производителей, в их числе 45 зарубежных компаний.
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