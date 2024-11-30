https://ria.ru/20241130/kresla-1986642532.html

Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна

Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 30.11.2024

Кубические кресла представили на Московской неделе интерьера и дизайна

Отечественные производители мебели и декора представили свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна, посетители могут увидеть кубические... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:36

2024-11-30T17:36

2024-11-30T17:47

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технологии

берлин (город)

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москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отечественные производители мебели и декора представили свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна, посетители могут увидеть кубические кресла, мебель из яблок и кривые зеркала, сообщили в оргкомитете мероприятия. "Один из экспонентов Московской недели интерьера и дизайна создал инновационную технологию производства мебели из полимерных материалов. Особые методы обработки позволяют создавать мягкие, и в тоже время прочные предметы мебели любых форм и цветов, которые можно использовать как на улице, так и в помещении. Дизайнеры бренда также представили в павильоне ВДНХ №55 уникальный арт-объект – огромное парящее кресло из 110 мягких кубиков", - говорится в сообщении. Кроме того, на выставке представлен российский бренд с корнями из Германии, который специализируется на создании мебели из натурального древесного массива. Создатели компании работали более 20 лет в области предметного и интерьерного дизайна в Берлине, и два года назад решили полностью релоцироваться на российский рынок. Также на выставке можно увидеть объемные зеркала. Компания выпускает порядка 60 моделей, каждое зеркало можно кастомизировать. Выставка продолжает собирать бренды, которые используют инновационные технологии на своих производствах, а также различные разработки для дома. Совместно с Московским инновационным кластером такие решения собрали в отдельную зону инноваций. Одна из компаний-участниц создала технологию производства экокожи для обивки мебели из яблочной кожуры. Материал полностью биоразлагаемый. "Яблочная" кожа считается долговечной и износоустойчивой, например, уже несколько лет ее используют для обшивки салонов машин коммунальных служб. Другая московская компания применяет 3D-печать для создания мебели из переработанного пластика. Такая технология позволяет создавать стулья, тумбы, столы и другие предметы интерьера любой формы. Пластик для переработки бренд собирает в партнерстве с несколькими торговыми сетями и городскими организациями. Пятая Московская неделя интерьера и дизайна проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 с 29 ноября по 2 декабря. Посетителей ждут более 50 мастер-классов, экскурсии по экспозиции, выступления 180 экспертов деловой программы, арт-объекты, консультации дизайнеров и тысячи товаров для дома. В этом сезоне Московская неделя интерьера и дизайна объединяет 1100 производителей, в их числе 45 зарубежных компаний.

https://realty.ria.ru/20241118/proizvodstvo-1984419748.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, технологии, берлин (город), экономика, москва