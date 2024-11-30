https://ria.ru/20241130/kosovo-1986614738.html

В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово

В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово - РИА Новости, 30.11.2024

В Сербии отвергли обвинения Приштины в подрыве канала в Косово

Обвинения косовоалбанского "премьера" Альбина Курти в адрес властей Сербии в связи со взрывом на канале Ибар - Лепенац бездоказательные и указывают на... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:35

2024-11-30T11:35

2024-11-30T11:35

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БЕЛГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Обвинения косовоалбанского "премьера" Альбина Курти в адрес властей Сербии в связи со взрывом на канале Ибар - Лепенац бездоказательные и указывают на возможность диверсии со стороны Приштины, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале на севере Косово и Метохии, вода которого снабжает две электростанции. Он назвал произошедшее "терактом" и обвинил Сербию. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Утром косовоалбанская полиция начала обыски в муниципалитете Зубин-Поток на севере края. "Ибар - Лепенац - критический водный путь, необходимый для производства электроэнергии, сельского хозяйства, снабжения питьевой водой и благополучия общин. Такие разрушительные акции неприемлемы и угрожают хрупкой стабильности, которую мы пытаемся сохранить. Этнонационалистический режим Курти поторопился указать пальцем на Сербию без доказательств, мы уверены, что такие скороспелые обвинения - намеренная диверсия, которая потенциально указывает на причастность режима Альбина Курти", - написал Джурич в соцсети Х. Министр иностранных дел, который ранее был директором канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, отметил, что подобные безосновательные обвинения подрывают стремление к конструктивному диалогу и служат "лишь для эскалации напряженности в и без того деликатной ситуации". "Сербия недвусмысленно требует ответственности для совершивших такое необдуманное нападение. Сербия готова, если требуется, финансово и технически помочь в устранении последствий на канале Ибар - Лепенац и показать нашу приверженность благополучию всех людей в регионе, вне зависимости от национальной или политической принадлежности", - указал Джурич и призвал всех воздержаться от провокаций, а международные органы - провести основательное и прозрачное расследование.

https://ria.ru/20240920/mid-1973793952.html

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

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в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, марко джурич