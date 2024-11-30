https://ria.ru/20241130/kondor-fka-1986591740.html

Второй "Кондор-ФКА" для осмотра СМП вывели на орбиту

Второй "Кондор-ФКА" для осмотра СМП вывели на орбиту - РИА Новости, 30.11.2024

Второй "Кондор-ФКА" для осмотра СМП вывели на орбиту

Разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1а" утром 30 ноября с космодрома Восточный, вывел на расчетную орбиту радиолокационный спутник... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:43

2024-11-30T02:43

2024-11-30T10:47

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", запущенный на ракете "Союз-2.1а" утром 30 ноября с космодрома Восточный, вывел на расчетную орбиту радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" №2, сообщил в субботу "Роскосмос".Спутник в числе прочих задач будет фиксировать ледовую обстановку на Северном морском пути."Второй радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" — на орбите! Средства выведения отработали штатно", — говорится в сообщении.Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком и спутником стартовала с Восточного в 0.50 мск 30 ноября. Через девять минут она вывела "Фрегат" на низкую околоземную орбиту, после чего он два раза включил свою двигательную установку и доставил "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров.С учетом первого аппарата, запущенного 27 мая 2023 года, группировка доведена до штатной численности. Спутники предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде. Каждый из них может делать до 100 снимков Земли в сутки."Кондор-ФКА" весит 1050 килограммов, срок активного существования – пять лет. Аппараты предназначены для решения сельскохозяйственных задач, наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обзорной съёмки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за трое-четверо суток.Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", радиолокатор с синтезированной апертурой, который входит в состав спутника, разработан холдингом "Росэлектроника". Сейчас его специалисты вместе с сотрудниками НПО машиностроения (головное предприятие-изготовитель спутника) приступили к эксплуатации радиолокатора. Устройство оснащено легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает всепогодное круглосуточное наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета космического аппарата."Это уже второй по счету аппарат "Кондор-ФКА", успешно выведенный на орбиту и приступивший к работе. Увеличение количества наших радиолокаторов в космосе будет способствовать повышению качества зондирования земной поверхности и росту эффективности выполнения задач, требующих использования снимков, генерируемых нашим аппаратом", — приводит "Ростех" слова советника гендиректора по космической и авиационной тематике Концерна "Вега" Леонида Лаврентовича.

https://ria.ru/20241128/roskosmos-1986318437.html

https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html

https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981861872.html

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ростех, земля, роскосмос