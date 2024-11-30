https://ria.ru/20241130/klub-1986611831.html

В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь

В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь - РИА Новости, 30.11.2024

В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь

Полиция и ФСБ провели рейд в одном из московских ночных клубов, найдено оружие и, предположительно, нелегальный алкоголь, сообщил столичный главк МВД на своем... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:09

2024-11-30T11:09

2024-11-30T18:15

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция и ФСБ провели рейд в одном из московских ночных клубов, найдено оружие и, предположительно, нелегальный алкоголь, сообщил столичный главк МВД на своем сайте."Полицейские северо-востока столицы совместно с коллегами из московского главка и ФСБ Москвы провели мероприятие, направленное на выявление незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. По оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории Российской Федерации движения ЛГБТ*", — говорится в пресс-релизе.Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение "для принятия процессуального решения".Найденное оружие направили на исследование.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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происшествия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)