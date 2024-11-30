Рейтинг@Mail.ru
В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 30.11.2024 (обновлено: 18:15 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/klub-1986611831.html
В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь
В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь - РИА Новости, 30.11.2024
В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь
Полиция и ФСБ провели рейд в одном из московских ночных клубов, найдено оружие и, предположительно, нелегальный алкоголь, сообщил столичный главк МВД на своем... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T11:09
2024-11-30T18:15
происшествия
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция и ФСБ провели рейд в одном из московских ночных клубов, найдено оружие и, предположительно, нелегальный алкоголь, сообщил столичный главк МВД на своем сайте."Полицейские северо-востока столицы совместно с коллегами из московского главка и ФСБ Москвы провели мероприятие, направленное на выявление незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. По оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории Российской Федерации движения ЛГБТ*", — говорится в пресс-релизе.Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение "для принятия процессуального решения".Найденное оружие направили на исследование.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240331/arest-1936945150.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В московском клубе нашли оружие и подозрительный алкоголь

Полиция обнаружила в московском клубе оружие и подозрительный алкоголь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Полиция и ФСБ провели рейд в одном из московских ночных клубов, найдено оружие и, предположительно, нелегальный алкоголь, сообщил столичный главк МВД на своем сайте.
"Полицейские северо-востока столицы совместно с коллегами из московского главка и ФСБ Москвы провели мероприятие, направленное на выявление незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. По оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории Российской Федерации движения ЛГБТ*", — говорится в пресс-релизе.
Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение "для принятия процессуального решения".
Найденное оружие направили на исследование.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Оренбурге арестовали владельца бара, где пропагандировали ЛГБТ*
31 марта, 14:16
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала