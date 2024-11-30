https://ria.ru/20241130/klimovsk-1986592316.html

В Климовске потушили пожар на промпредприятии

В Климовске потушили пожар на промпредприятии - РИА Новости, 30.11.2024

В Климовске потушили пожар на промпредприятии

Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:03

2024-11-30T03:03

2024-11-30T03:03

происшествия

климовск

россия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179982_0:1:1254:706_1920x0_80_0_0_bae1e7f79e050918dbb87e7936bace96.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 4200 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств была увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горело производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. Позднее было ликвидировано открытое горение на площади 4200 квадратных метров. "Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html

климовск

россия

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)