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В Климовске потушили пожар на промпредприятии - РИА Новости, 30.11.2024
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03:03 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/klimovsk-1986592316.html
В Климовске потушили пожар на промпредприятии
В Климовске потушили пожар на промпредприятии - РИА Новости, 30.11.2024
В Климовске потушили пожар на промпредприятии
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:03
2024-11-30T03:03
происшествия
климовск
россия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 4200 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств была увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горело производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. Позднее было ликвидировано открытое горение на площади 4200 квадратных метров. "Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Климовск, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Климовске потушили пожар на промпредприятии

Пожар на промпредприятии в Климовске полностью потушен

© МЧС России/TelegramТушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье
Тушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на производственном здании в Климовске, Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 4200 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств была увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горело производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. Позднее было ликвидировано открытое горение на площади 4200 квадратных метров.
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"Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
 
ПроисшествияКлимовскРоссияПодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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