https://ria.ru/20241130/klimovsk-1986592316.html
В Климовске потушили пожар на промпредприятии
В Климовске потушили пожар на промпредприятии - РИА Новости, 30.11.2024
В Климовске потушили пожар на промпредприятии
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:03
2024-11-30T03:03
2024-11-30T03:03
происшествия
климовск
россия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179982_0:1:1254:706_1920x0_80_0_0_bae1e7f79e050918dbb87e7936bace96.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 4200 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств была увеличена до 120 человек и 38 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горело производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. Позднее было ликвидировано открытое горение на площади 4200 квадратных метров. "Пожар в Подмосковье полностью потушили", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html
климовск
россия
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179982_157:0:1098:706_1920x0_80_0_0_3c86fdb113ae29e1cdfa2aacfd493ea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Климовск, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Климовске потушили пожар на промпредприятии
Пожар на промпредприятии в Климовске полностью потушен