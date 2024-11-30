https://ria.ru/20241130/gubernatornikolaev-1986451414.html

Николаев: более тысячи участников СВО получат медпомощь в Чувашии

Николаев: более тысячи участников СВО получат медпомощь в Чувашии - РИА Новости, 30.11.2024

Николаев: более тысячи участников СВО получат медпомощь в Чувашии

Ожидается, что в 2024 году медицинскую и психологическую реабилитацию пройдут более одной тысячи участников и ветеранов СВО, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:59

2024-11-30T09:59

2024-11-30T09:59

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

сво

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ожидается, что в 2024 году медицинскую и психологическую реабилитацию пройдут более одной тысячи участников и ветеранов СВО, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев."В прошлом году мы охватили консультациями 2,5 тысячи человек, медицинскую помощь получили более 900 человек, из них 300 с лишним человек – стационарно и где-то около 600 – амбулаторно. В этом году их будет более одной тысячи человек", – рассказал Николаев.Реабилитация осуществляется на базе госпиталя ветеранов, где в режиме "одного окна" проводится исследование, исходя из которого определяется будет ли военнослужащий проходить реабилитацию на базе госпиталя, либо в смежном, более специализированном, учреждении здравоохранения."Наша цель – охватить каждого ветерана должным вниманием и соответствующим медицинским обслуживанием", – отметил Николаев.Ветеранам СВО в зависимости от их потребностей оказывают помощь в получении необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, прохождении санаторно-курортного лечения. При необходимости организуется надомный уход и адаптация жилых помещений под их индивидуальные нужды.

https://ria.ru/20241129/nikolaev-1986421219.html

https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), сво