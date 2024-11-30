США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Госдеп заявил, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", — говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в Госдепе, США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС, и осуждают чрезмерное использование силы местной полицией при протестах против этого решения.
Отношения Тбилиси и Запада испортились после принятия в закавказской стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — получены из-за границы. В ответ западные страны начали угрожать Грузии.
Оппоненты считают новую норму аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали "соучастниками подрыва демократии в Грузии", и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.
В свою очередь, Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС и перестал финансировать Минобороны республики.
В конце октябре в республике прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные политсилы, в сумме они получили 37,78%. Их представители заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
США, в свою очередь, после выборов пригрозили "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси.