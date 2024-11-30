https://ria.ru/20241130/gruziya-1986667078.html

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией - РИА Новости, 30.11.2024

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, сообщили в Госдепе. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T22:11

2024-11-30T22:11

2024-11-30T23:19

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, сообщили в Госдепе."Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", — говорится в заявлении ведомства.Как отметили в Госдепе, США сожалеют, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в ЕС, и осуждают чрезмерное использование силы местной полицией при протестах против этого решения.Отношения Тбилиси и Запада испортились после принятия в закавказской стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — получены из-за границы. В ответ западные страны начали угрожать Грузии.В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали "соучастниками подрыва демократии в Грузии", и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.В свою очередь, Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС и перестал финансировать Минобороны республики.В конце октябре в республике прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные политсилы, в сумме они получили 37,78%. Их представители заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".США, в свою очередь, после выборов пригрозили "дальнейшими последствиями" при сохранении нынешнего курса Тбилиси.

https://ria.ru/20241130/posol-1986666914.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986657816.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, грузия, государственный департамент сша, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024