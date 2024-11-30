Служба госбезопасности Грузии назвала митинги попыткой захвата власти
СГБ Грузии назвала митинги попыткой насильственного захвата власти
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сотрудники полиции Грузии во время акции протеста оппозиции в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии завила, что конкретные неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
"В ходе нынешних акций в парламенте Грузии определенные группы людей пытаются организовать провокации, направленные на разработку деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главная цель которых – насильственный захват власти",- сказано в заявлении СГБ.
Сторонники оппозиционных сил в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды.
Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
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